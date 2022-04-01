Подоляк заявил, что россия игнорирует предложения по спасению Мариуполя, хотя в этом готов помочь мир

Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга Народа».

«Президент, глава ОП постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции», – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хотя бы на какие-либо уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символически уничтожить Мариуполь и Азов.

Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения Азовстали. Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить», – констатирует советник Главы ОП.

Впрочем, по его словам, и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться о спасении людей в Мариуполе.

«В мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров, которые готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе. То есть, мы едем туда, и десятки мировых лидеров готовы стоять рядом с нами, чтобы мы забрали людей. Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу», – заверил Подоляк.

Напомним, что командир николаевских морпехов просит Эрдогана вывести гарнизон Мариуполя из окружения.