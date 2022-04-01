Контрразведка СБУ задержала николаевца, который шпионил для российских спецслужб и давал цели для ракетных ударов

СБУ в Николаевской области прекратила противоправную деятельность гражданина Украины, собиравшего информацию для представителей российских спецслужб.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области.

Контрразведчики СБУ задокументировали, что житель Николаева собирал и накапливал информацию разведывательного характера относительно подразделений Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на территории Николаевского региона, а также расположение подразделений военно-гражданской администрации и объектов критической инфраструктуры с целью передачи информации представителям российских спецслужб.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что указанный гражданин Украины по собственной инициативе он предоставил свои персональные данные и подтвердил желание сотрудничать с оккупантами, за что систематически получал денежные переводы на личную банковскую карту.

Сотрудниками СБУ задержан фигурант во время выполнения очередного задания представителей страны-агрессора и передачи им информации о месте дислокации одного из военных подразделений ВСУ с целью нанесения ракетных ударов по указанному объекту.

Жителю Николаева объявили подозрение о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 114-2 УК Украины по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.