«ВСУ никогда не будут стрелять по нашим людям»: Ким опроверг заявления пропаганды рф о том, что Украина обстреливает Херсон

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг заявления пропаганды россии о том, что ВСУ обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в комментарии телеканалу BBC.

Комментируя слова российской пропаганды, Ким обратил внимание на явную алогичность подобных заявлений.

— Нет логики в этих словах. Во-первых, мы не можем достать до Херсона, во-вторых, наши ВСУ никогда не будут стрелять по нашим людям. Нам это не нужно. У нас много других военных целей, - сказал Ким.

По словам Кима, оккупанты захватили 90% Херсонской области, теперь хотят ввести рубль и провести псевдореферендум.

— Они оккупировали 90% Херсонского региона. Они хотят внедрить рубль, но я не знаю, как они это будут делать, потому что мы работаем, люди получают зарплату за их работу. Они хотят провести псевдореферендум, но никто из горожан с этим не согласится. Я думаю, это будет просто шоу для ТВ-пропаганды в россии, это все, - сказал глава ОВА.

На данный момент ВСУ стоят на линии защиты и планируют наступление. В Николаевской области есть провизия, дороги открыты, но на определенной части территории есть оккупанты.

— У нас почти во всем регионе открыты дороги, есть все необходимое, медицина и так далее. Главная проблема – ракетные удары, бобмежка мирных кварталов, ранения и смерть. Это все. У нас нет воды в главной трубе, но мы планируем в течение месяца мы реализуем альтернативный план. Мы решим эту проблему. Главная проблема – присутствие оккупантов на нашей территории и бомбежки, - сказал Ким.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ситуация в Николаеве остается напряженно-стабильной. Украинская армия же профессиональна, но нужна военная техника и средства.