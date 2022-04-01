Папа Римский трижды просил путина обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя, но тот отказал

За два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента рф владимира путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Однако путин отвечал, что не может гарантировать его безопасность.

Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на источники, передает ТСН.

Первые два раза Франциск предлагал путину разрешить вывезти мариупольцев гуманитарным коридором на территории, подконтрольные Украине. Эти просьбы передавались путину в конце марта и ближе к Рождеству по конфиденциальным каналам.

Папа Римский был готов направить в Мариуполь из Польши своего доверенного кардинала по гуманитарным вопросам Конрада Краевского, сопровождавшего подаренное Ватиканом авто скорой помощи.

В третий раз Папа предложил вывезти гражданское население из "Азовстали" на корабле под флагом Святого Престола – вероятно, потому, что под углом зрения логистики забрать людей из комбината было бы легче через порт.

Напомним, ранее командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Как известно, советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения.