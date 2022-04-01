В Бучанском районе нашли очередное массовое захоронение людей, которых жестоко пытали российские оккупанты

29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты российской федерации пытали, а затем жестоко убили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области.

«Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое совершили оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучали уже более тысячи граждан – отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

Полиция Киевщины уже провела осмотр тел погибших, сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Всего на территории Киевщины следователями осмотрены 1202 тела гражданских граждан, убитых российскими оккупантами.

Напомним, как в Киевской области десятки мирных жителей погибли от металлических «дротиков» времен Первой мировой войны – флешеттов.