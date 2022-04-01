У оккупантов паника из-за приказов идти в Чернобаевку – ищут кого отправить «пушечным мясом»

Захватчики массово отказываются идти в наступление в районе Чернобаевки и ищут «дураков», которые готовы стать «пушечным мясом».

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, который удалось совершить на Херсонщине. На записи – разговор командира батальона с рф с командиром роты, прибывший с пополнением из так называемой «ДНР», сообщили в спецслужбе.

– Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (на Чернобаевку, - прим.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника, – жалуется захватчик из «ДНР».

Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек «нового пополнения из ДНР» согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать. Но и это не подействовало.

Напомним, как возле Чернобаевки произошла перестрелка между чеченцами и бурятами. Они не смогли поделить добычу и не хотели идти в бой.