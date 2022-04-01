В Одессе полиция отрабатывает подконтрольный российским спецслужбам криминалитет, который готовил провокации на 2 мая

В Одессе полицейские проводят масштабную отработку, в ходе которой уже обнаружено оружие и запретную символику.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По имеющейся у сотрудников ДСР информации, спецслужбы рф через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.

По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая.

Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ГБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

По их результатам уже изъяли значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, найдены гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Напомним, что в Одессе введут комендантский час с 22:00 часов 1 мая до 5:00 часов 3 мая.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.