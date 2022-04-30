«Зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?»: Оккупанты ищут новые методы самоповреждения, чтобы сбежать с войны в Украине

Российские оккупанты так хотят бежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. За такое «ранение» они надеются еще и на денежную компенсацию от россии.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

– Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или загнать себе самому в ногу осколок, молотком забить? – советуется один из оккупантов со своей девушкой.

Девушка оккупанта отвечает, что лучше было бы выстрелить себе в ногу. Однако путинский воин, очевидно, уже досконально изучил этот вопрос и отвечает, что «так не прокатит»:

– Это самострел будет, так нельзя!