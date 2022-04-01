Украинский спецназовец рассказал детали боя за гостомельский аэропорт и срыв высадки вражеского десанта

Украинские военные раскрыли детали боев за аэропорт Антонов в Гостомеле в первый день вторжения России 24 февраля 2022 года. Благодаря слаженным действиям разных подразделений удалось задержать высадку российского десанта и нанести первые потери противнику.

Детали спецоперации раскрыл воин Сил специальных операций ВСУ.

По словам бойца ССО, утром 24 февраля их подразделение направилось в заданную точку для отражения высадки российского десанта. Уже на месте спецназ разделил позиции и роли.

– Была информация, что должен был прилететь Ил, который будет высаживать десант. И наша задача заключалась в том, что мы должны не дать сесть самолету. Или если он сядет, то принять контакт и по максимуму подавить противника, выиграв время для других подразделений, – отметил он.

Вместе с Силами специальных операций ВСУ работала Национальная гвардия (заняла оборону на взлетной полосе) и другие специализированные подразделения. У спецназа был ПЗРК «Игла» и несколько ракет, чтобы на дистанции сбить военно-транспортный самолет.

– Все было так, как мы и планировали. Никаких удручающих проблем не было, кроме того, по информации, должен был быть Ил, но прилетел не Ил, а очень много вертолетов. К этому мы не были готовы, но все равно по максимуму выполнили задание, – отметил боец.

После первого сбитого вертолета в бой вступили российские ДРГ со стрелковым оружием. Но украинские военные подавили их и вынудили отступить. Затем другая группа ССО сбила второй Ка-52, заставив авиацию сменить тактику и выбрасывать так называемые "обманки".

– Нашими силами были сбиты три вертолета, это два Ка-52 и один Ми-8, – подчеркнул боец.

Подразделения Национальной гвардии, понимая, что за вертолетами может последовать самолет, из минометов «разобрали» взлетную полосу. Другие подразделения помогали сдерживать атаки ДРГ в этом районе и подавить российский десант, который уже начал высадку.

На фото: высадка вражеского десанта в Гостомеле

– Тот десант, который мы видели, высаживался посреди поля. Другие вертолеты не поддержали, кружа вокруг аэропорта, пытаясь кого-то там найти. Фактически, был круг, по которому они летали, и все, что было за кругом, они контролировали, а внутри – не подвергалось их контролю, чем мы и воспользовались, – подчеркнул военный.

Первый контакт произошел после того, как сбили первый Ка-52, раскрыв тем самым свои позиции. Противник был относительно недалеко и открыл огонь из пулемета. Бойцы быстро отступили, чтобы перегруппироваться и пополнить боекомплект. После обороны объекта ключевая задача была выполнена.

- Я думаю, это их очень сильно деморализовало, потому что они не были готовы к тому, что им будет оказываться такое сильное сопротивление. Они планировали просто высадиться и занять позиции, окопаться или двигаться дальше, – отметил спецназовец.

Он добавил, что высокий боевой дух помогает украинским военным избегать значительных потерь. Противник же, напротив, несет большие потери при контакте с малыми группами украинских бойцов.