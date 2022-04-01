Оккупанты отправили украинке фото ее мертвого сына, который служил в «Азове» и попал к ним в плен в Мариуполе

Мать пленного в Мариуполе военнослужащего ВСУ по имени Дан 30 апреля утром получила фото своего мертвого сына.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Мать сообщила, что Дан оказался в окружении россиян 19-20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.

30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.

На фото не видно лица убитого, однако видна татуировка.

Журналист Андрей Цаплиенко уточняет, что убытий был военнослужащи полка «Азов».

«Только что маме бойца прислали эти фото. Тело сына. Взятого в русский плен, где «ведут себя гуманно». Убитый уже после съемки. Есть более ужасающие фото. Лицо бойца. Но не буду давать его здесь. Судьба остальных ребят на видео неизвестна. По всей вероятности, с ними сделали то же самое, что с «азовцем». Казнили», - написал Цаплиенко.

Как известно, убийство пленных является нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.