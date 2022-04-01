Оккупанты в Бердянске планируют выплачивать пенсии и зарплаты российскими рублями

Российские СМИ сообщают, что оккупированный россиянами Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях.

Об этом заявил коллаборант, так называемый «исполняющий обязанности мэра» Бердянска Александр Сауленко.

Кроме того, по сообщению росСМИ, в городе начала работу «полиция» оккупантов, которая совместно с росгвардией патрулирует улицы.

Стоит отметить, что 29 апреля Бердянский горсовет сообщил, что 95% пенсий за март в Бердянске были выплачены. Однако средний уровень выплат района около 25%. Украинские власти работают, чтобы выплатить пенсии за апрель и остаток пенсий за март. Это один из самых актуальных и сложных вопросов на сегодняшний день, отмечали в горовете.

Напомним, в конце марта стало известно, что оккупанты будут вводить в оборот российские рубли на территории Херсонской области.