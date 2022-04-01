ГБР арестовало полсотни цистерн с топливом из беларуси, которые обеспечивали логистику россии в направлении Чернигов-Сумы.

Печерский райсуд Киева арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, пересекшие границу на Черниговщине накануне вторжения россии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что после вторжения россиян вагоны-цистерны фактически обеспечивали логистику наступающих в направлении Чернигов-Сумы войск.

"Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука", - говорится в сообщении.

После освобождения Черниговщины от российских захватчиков следователи ГБР инициировали ходатайство в Печерский райсуд об аресте обнаруженного имущества. В настоящее время ГБР принимают меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем Вооруженным силам Украины.

Некоторые из цистерн после успешных боевых действий ВСУ несколько "повреждены", но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

По этому факту открыто уголовное производство по статье о планировании, подготовке или разрешении агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в сговоре, направленном на совершение таких действий (ч.1 ст.437 УК Украины).

Напомним, что ГБР по делу о незаконном импорте нефтепродуктов компаниями сферы влива Медведчука сообщило о подозрении еще 10 таможенникам – сумма ущерба увеличилась втрое.