«Граждане Чеченской Республики!»: Оккупанты обстреливали Чернигов агитлистовками времен Второй чеченской войны

Оккупанты обстреливали Чернигов агитационными листовками, которые использовались во времена Второй чеченской войны и адресованы гражданам Чеченской Республики.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный блогер Антон Птушкин.
«Граждане Чеченской Республики!» Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окресностям. Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то», - написал Птушкин.