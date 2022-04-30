В Мариуполе танк оккупантов в упор расстрелял жилой дом, в подвале которого прятались мирные граждане

В сети появилось видео, на котором российские оккупанты в упор обстреливают дом с гражданскими в Мариуполе.

Видео опубликовал полк «Азов».

«На этом видео – наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе те, которые скрываются на территории завода Азовсталь, боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города», – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как российский танк в упор расстреливает жилой дом. «Азов» сообщил, что украинских защитников там не было, однако от российских бомб и авианалетов в подвале прятались гражданские.

Следующие кадры – оккупанты выводят из обстрелянного ими дома уцелевших жителей на следующий день. Люди стоят на коленях, россияне толкают и подгоняют раненых и пожилых гражданских. Дальнейшая их судьба неизвестна, отмечают в «Азове».