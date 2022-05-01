Пока в Сибири горят леса, оккупанты в Украине используют БПЛА российского МЧС

В войне против Украины Россия уже использует беспилотные летательные аппараты своего министерства по чрезвычайным делам.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов «Орлан-10». На фото видно, что «птичка» принадлежит МЧС РФ. Видно, совсем тяжело у кафиров со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары в Сибири остались бесконтрольными, потому что российские военные подразделения, которые обычно борются с ними, были передислоцированы на войну в Украину.