«Подтянулись самолеты, авиация»: Украинская разведка опубликовала аудиоперехват, как оккупант рассказывает, что рф готовит новое наступление на Днепропетровщину

Российские оккупанты планируют новое наступление на Днепропетровскую область.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины со ссылкой на аудиоперехват разговора оккупантов.

Недавний перехват разговора военнослужащего оккупационной армии раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как профессиональных мародеров.

Руслан, мобилизованный с территории так называемой ДНР, подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал жене, что в ближайшее время планируется новое наступление.

«Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация».

А вот предварительные планы – вернуться домой после трех месяцев войны, не сбылись. Теперь ориентировочная дата окончания службы – это конец августа – начало сентября: «Что поделаешь, война…».

Также Руслан хвалится жене «боевыми достижениями»:

«Сегодня одну интересную штуку промутили. Сп… (украли) семь солнечных батарей. Промышленных, больших».

Жена жалуется, что с мая ей не будут выплачивать заработную плату (она воспитатель детского сада). Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами.

Муж уверяет, что скоро все изменится, ведь «Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многое насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили».

На что жена отвечает:

Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-то твари забрали просто…»

Примечательно, что ни муж, ни жена, при всем своем негодовании, никоим образом не осуждают причину своих невзгод – войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной «работе».