«Передали в условленное место 20 женщин и детей»: Замкомандира «Азов» рассказал, как проходит эвакуация гражданских из «Азовстали»

Вид на "Азовсталь" сверху Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар рассказал, как проходит эвакуация гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Видео его комментария размещено в Telegram.

По словам Паламара, целую ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая привела к новым разрушениям.

- Режим тишины, который должен был начаться в 6 утра, начался только в 11 утра и, да, это правда, по состоянию на сейчас обе стороны придерживаются режима тишины. С 6 утра мы ждали на приезд эвакуационной колонны, которая приехала только в 18:25. По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось достать из-под завалов – это женщины и дети. Мы надеемся, что эти люди поедут в договоренном направлении – в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию, - рассказал Паламар.

По словам замкомандира полка, проводится спасательная операция силами «Азова».

- Мы из-под завалов, то есть, тросами достаем гражданских - это женщины, пожилые, и дети. Мы надеемся, что этот процесс будет продолжен и нам удастся спасти всех гражданских. По поводу раненых – это люди, которым нужна медпомощь, но нам неизвестно, почему именно их не забирают и о них вообще не идет речь, по поводу их эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Подчеркиваю, мы просим прогаранировать выезд не только гражданских, но и раненых военнослужащих, которым необходима медпомощь, - сообщил он.

Напомним, ранее стало известно, что в село Безыменное Новоазовского района временно оккупированнной Донецкой области прибыла колонна автобусов из Запорожья во главе с автомобилями ООН и Красного креста на переговоры по эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.