Мэр Николаева призвал горожан оставаться на поминальные дни дома: «Не пытайтесь завтра попасть на кладбища»

Фото: Facebook/Наталия Панаший Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города оставаться на поминальные дни дома и не посещать кладбища.

Об этом шла речь в его традиционном эфире в социальных сетях.

- У нас начались поминальные дни. Обычно мы в эти дни проведываем родных на кладбищах. В этом году прошу помянуть своих родных дома, не идти на кладбища, там всю неделю будут работать наши саперы, поэтому не забывайте, что, когда разлетаются снаряды, они иногда падают на такие места, где их не видно. Так может быть и на кладбищах. Наши спасатели проверяют кладбища. Не пытайтесь завтра попасть на кладбища. Главное, чтоб вы были живы, а тех, кого с нами нет, лучше помянуть молитвой, - отметил Сенкевич.