ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За прошедший день Воздушные силы ВСУ сбили 9 воздушных целей врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 30 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 мая.

Информация постоянно обновляется:

00:51 В субботу, 30 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали 9 воздушных целей врага.

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.

Уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 беспилотников российских оккупантов.

«Приятно, что все эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов. Су-25 оккупантов – сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер», - говорится в сообщении.

00:24 Украина получила от Норвегии зенитно-ракетные комплексы «Мистраль», сообщил министр обороны страны Берн Ариль Грамм.

Это оружие позволяет сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах до трех километров, а также они могут поражать крылатые ракеты.

00:12 Километровая очередь, состоящая из желающих поесть фаст фуд, была замечена в одном из торговых павильонов Москвы.

Ролик был сделан на Ленинградском вокзале, где расположен один из трех работающих «Макдоналдсов» в Москве. Еще два из них находятся в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Заведения работают по франшизе.