В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину

В оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области на центральной площади военные рф установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину.

Фото опубликовал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Пока Украина, первая в мире, запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны, будет ленинопад 2.0», – написал министр.

Напомним, что в столице демонтировали советский монумент , который символизировал так называемое «воссоединение Украины с РФ»