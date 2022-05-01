Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов

Министерство инфраструктуры Украины приняло приказ о закрытии отдельных морских портов в связи с полномасштабным вторжением РФ и продолжающимися боевыми действиями. Речь идет о гаванях, которые временно контролируются захватчиками.

Об этом сообщает Кабмин.

Отмечается, что ведомством принят приказ от 28 апреля № 256, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 апреля за № 470/37806 «О закрытии морских портов».

Согласно приказу со дня его официального опубликования закрыты до восстановления украинской стороной контроля такие морские порты:

- Бердянск,

- Мариуполь,

- Скадовск,

- Херсон.

«Принятие указанных мер обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья», - пояснили в министерстве.

Работа портов будет возобновлена после победы Украины над российскими оккупантами.

Напомним, что премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отметил, что его может предложить порт Варна как логистический хаб, в частности, для муки.