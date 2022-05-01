Роскосмос объявил о прекращении работы на МКС

Руководитель российской космической программы заявил, что Москва прекращает миссию на Международной космической станции.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично», — заявил гендиректор роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу в интервью пропагандистскому российскому телевидению. «Я могу сказать только это — согласно нашим обязательствам, мы уведомим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС через год».

Рогозин уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, в настоящее время Россия продолжает работу на станции до 2024 года. Ранее в этом месяце он угрожал прекратить миссию России, если США, Европейский Союз и Канада не снимут санкции против предприятий российской космической отрасли.

NASA, планирующее эксплуатировать космическую станцию до 2030 года, продолжает использовать российские космические корабли «Союз» для транспортировки астронавтов на МКС и МКС. Сейчас космическое агентство США больше полагается на частные космические полеты.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в конце июля 2021-го года, после пристыковки российского модуля «Наука» к Международной космической станции, на нем включились двигатели, из-за чего станция начала двигаться хаотично и на время терялся контроль над ориентацией МКС .

Справка Википедии: Международная космическая станция, сокр. МКС (англ. International Space Station, скор. ISS) – пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический опытный комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором принимают участие 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция, входящие в Европейское космическое агентство (сначала в в составе участников были Бразилия и Великобритания).

Управление МКС осуществляется: российским сегментом – из Центра управления космическими полетами в Королеве, американским сегментом – из Центра управления полетами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей – европейского «Коламбуса» и японского «Кибо» – контролируют Центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (г. Цукуба). Между Центрами идет постоянный обмен информацией.