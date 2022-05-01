Война на Николаевщине: ВСУ сбили два вражеских «Орлана-10» и уничтожили станцию РЭБ на Херсонщине

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 30 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:40 Как сообщает ОК «Південь» в сводке за 30 апреля, на Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 «Орлана-10» в Николаевской области. Попадания наших подразделений были сокрушительными.

В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы «Реппелент-1».

Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста.

По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом «Бастион» выпущены 3 ракеты «Оникс», попавшие в взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ЗПС. Пострадавших нет.