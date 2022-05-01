Оккупанты в Мариуполе за два месяца убили более 20 тысяч жителей: «Это больше, чем фашисты во Вторую мировую»

За два месяца российская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил во время телемарафона.

— За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца - более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек насильно вывезено. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия рф целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей, - отметил он.

Вадим Бойченко добавил, что российские захватчики уже незаконно вывезли столько же мариупольцев, как и гитлеровские войска за все годы оккупации.

— Рашизм – это фашизм 21 века. Никаких сомнений или иллюзий...если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена на этот раз может оказаться значительно выше, - добавил Бойченко.

Напомним, что в Мариуполе танк оккупантов в упор расстрелял жилой дом, в подвале которого прятались мирные граждане.