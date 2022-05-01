Прибывшая в Украину спикер Палаты представителей Конгресса США пообещала и дальше помогать Киеву в борьбе за свободу

1 мая Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшую в Киев, за предоставленную финансовую помощь в войне. США в свою очередь пообещали и дальше оказывать помощь пока Украина не одержит победу в войне над российской агрессией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

— Я вам благодарен за этот сигнал. Сигнал мощной поддержки Украины со стороны народа США, Конгресса, двухпартийной поддержки. Это говорит о том, что США являются лидером поддержки Украины во время войны против агрессии РФ и я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете Украине защищать суверенитет и территориальную целостность, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил важность обращения президента США Джозефа Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $33 млрд.

Пелоси подчеркнула, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать Киеву, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимого и демократического Украины Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги.