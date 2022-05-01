Оккупанты лишили Херсонскую и часть Запорожской областей без связи, повредив магистральные линии и отключив оборудование от сети

В субботу, 30 апреля, жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли на значительных территориях. Позже выяснилось, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

«Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, не что иное, чем очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала россия против Украины; и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой россии», - сказано в сообщении.

Кроме того, параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти.

«Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев в средства связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства – операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации», - добавили в сообщдении.

Они также обратились к украинцам, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях с просьбой переехать в другие безопасные регионы.

В случае, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников. Также украинские каналы раскодированы на спутнике:

спутник: Hotbird 13; частота: 11219 МГц; поляризация: H(горизонтальная); символьная скорость: 29900; Коррекция ошибок: FEC 3/5.

Напомним, что ранее российские оккупанты не дали херсонцам провести митинг против создания «ХНР», применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.