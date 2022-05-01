В Приднестровье заранее подготовили выпуск газеты с призывом к путину о помощи - в разведке говорят, что это новые провокации от кремля

На территории ПМР опубликован большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года. На страницах газеты жители региона якобы просят президента рф о "помощи в защите от ВСУ".

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Центральный материал газеты - "Официальное обращение жителей ПМР к президенту рф путину". В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии рф". Для этого на территории россии открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

"Таким образом, кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории ПМР", - говорится в сообщении.

Также газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые выпали на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

"Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад", - считают в ГУР.

Также отмечается, что тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом". Все надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской россии".

"Иностранных граждан призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории рф: "Кроме россии мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты", - говорится в сообщении.

В ГУР считают, что такими действиями руководство россии может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы.