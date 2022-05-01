СБУ заявила о ликвидации российской ДРГ, которая должна была сбить пассажирский самолет над территорией рф или Беларуси

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил россии готовили теракт - планировали сбить пассажирский самолет над территорией россии или Беларуси.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В атаке на воздушное судно оккупанті намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.
«Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе. В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил россии и имеющий позывной «Морпех», - говорится в сообщении.
Установлено, что ранее Тютерев участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.
«По его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под предлогом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования «доверительных» отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых «кадыровцев». В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор. Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов», - добавили в СБУ.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов.
Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, свидетельствующие о существенном уровне деградации разведслужб РФ.
«Среди прочего удалось установить, что «Морпех» врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы «нападении на блокпост сил ТРО», - резюмировали в Службе безопасности Украины.