СБУ заявила о ликвидации российской ДРГ, которая должна была сбить пассажирский самолет над территорией рф или Беларуси

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил россии готовили теракт - планировали сбить пассажирский самолет над территорией россии или Беларуси.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В атаке на воздушное судно оккупанті намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.

«Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе. В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил россии и имеющий позывной «Морпех», - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее Тютерев участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.

«По его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под предлогом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования «доверительных» отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых «кадыровцев». В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор. Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов», - добавили в СБУ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов.

Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, свидетельствующие о существенном уровне деградации разведслужб РФ.