На Херсонщине оккупанты пытали ветерана АТО, после чего изуродованного мужчину привезли домой – вскоре от серьезных травм пострадавший скончался

В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. После АТО он перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

— Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий, — рассказала она.

По ее словам, изуродованного пытками АТОвца оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался.