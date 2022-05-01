На Херсонщине оккупанты пытали ветерана АТО, после чего изуродованного мужчину привезли домой – вскоре от серьезных травм пострадавший скончался

В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. После АТО он перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
— Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий, — рассказала она.
По ее словам, изуродованного пытками АТОвца оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался.
— Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку последние пять лет он за ними ухаживал без жены, — добавила Денисова.
Напомним, как русские оккупанты отправили украинке фото ее мертвого сына, который служил в «Азове» и попал к ним в плен в Мариуполе.