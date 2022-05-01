Залужный и Милли «сверили часы» по поставкам вооружения ВСУ: «Чем раньше мы перейдем на оружие НАТО, тем быстрее закончим войну»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли «сверили часы» относительно поставок вооружения Украине.

Об этом говорится в сообщении Залужного в его Telegram-канале.

«Сегодняшний телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем», - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что искренне благодарен американским партнерам за помощь, благодаря которой украинские военные продолжают защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

«Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее закончим (войну, - ПН)», - добавил Залужный.