Финляндия поддержала Украину и выступила за ужесточение санкций против рф

Глава финского правительства и руководитель Социал-демократической партии Санна Марин высказалась за ужесточение санкций против России. Она снова поддержала Украину.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет оказана поддержка в войне и помощь в ее восстановлении, - заявила Марин. - Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну.

Она отметила, что в настоящее время парламент рассматривает вопрос о дополнении к докладу о политике в области безопасности, подготовленному правительством докладу НАТО.