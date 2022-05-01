В граничащих с Украиной областях рф взорвался склад боеприпасов и обрушился мост

В Белгородской области рф взорвались склады боеприпасов в селе Томаровка.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Также перекрыт мост из Белгорода через Северский Донец.

«На границе трёх муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошёл пожар на территории одного из объектов министерства обороны рф. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - сообщают местные СМИ.

Кроме того, как сообщает «Медуза», в Курской области на участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор обрушился мост. Железнодорожная ветка, на которой обрушился мост, использовалась для передвижения товарных составов.