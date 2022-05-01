россияне уже задействовали всю мощь кибератак по Украине, но в Госспецсвязи считают, что они до сих пор представляют угрозу всему миру

российские кибернаступательные операции по Украине, вероятно, достигли своего максимального потенциала.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров, однако, вероятно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже показали все доступные инструменты и технологии.

В ведомстве напоминают, что благодаря санкциям российские хакеры не могут развиваться так, как они развивались раньше.

"Однако, что российские хакеры все еще – серьезная угроза всему миру. Не следует их недооценивать, но и не стоит переоценивать. Они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны, хотя и столкнулись с определенными ограничениями ресурсов – материальными и технологическими", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские хакеры все чаще атакуют простых украинцев.