Президент Зеленский сообщил об эвакуации людей из «Азовстали» - около 100 человек везут в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент проходит эвакуация из «Азовстали» в Мариуполе.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Президент отметил, что это первая группа людей – они едут в Запорожье.

«Началась эвакуация гражданских из «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они, вместе с представителями #ООН , работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода», - написал Президент.

Нардеп и глава переговорной группы Давид Арахамия также сообщил об эвакуации - среди гражданских дети, женщины и пожилые люди.

«Сегодня благодаря усилиям Офиса Президента Украины, при поддержке ООН, Международного Комитета Красного Креста вместе с вицепремьер-министром Украины - Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук провели тяжелую операцию с начала войны. Две недели назад она казалась невозможной. Неделю тому назад – маловероятной. Но мы не теряли веры и продолжали выполнять свою работу, потому что там ждали люди. Им было не просто тяжело. Они увидели своими глазами, как может выглядеть ад. Сейчас уже могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей из Азовстали прошла успешно. Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и многие. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад», - написал Арахамия.

Напомним, ранее стало известно, что в село Безыменное Новоазовского района временно оккупированнной Донецкой области прибыла колонна автобусов из Запорожья во главе с автомобилями ООН и Красного креста на переговоры по эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

30 апреля заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар рассказал, как проходит эвакуация гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.