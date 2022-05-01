Россияне пытали украинских пленных, из-за издевательств те лишились ног, - омбудсмен Денисова

Украинские граждане по возвращении домой из российского плена рассказывают об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями.

«При захвате в плен оккупанты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывалась никакая медицинская помощь».

«Украинцев одевали в форму пленных, срезали волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а впоследствии заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались», - сообщила Денисова.

Тяжелобольных, с ампутированными вследствие обморожения конечностями и пальцами ног оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи россияне везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах.