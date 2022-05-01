«Берегитесь! Вас опознают и вы понесете наказание»: Специалисты Bellingcat ищут российских военных преступников

Организация Bellingcat, специализирующаяся на журналистских расследованиях с использованием данных из открытых источников, занялась розыском российских военных преступников.

Об этом говорится в заявлении основателя Bellingcat Элиота Хиггинса, сообщает «Радио Свобода».

За время войны в Украине в Bellingcat уже собрали множество данных о действиях российских солдат и офицеров, но это лишь малая часть документальных сведений, которые будут предоставлены трибуналам по военным преступлениям, когда война наконец закончится.

Bellingcat создала базу данных, включающую фотографии и видеозаписи событий, в результате которых пострадали гражданские лица. Вся эта информация может быть использована для опознания и судебного преследования реальных людей.

«Российские военнослужащие, берегитесь! Таких конфликтов, как война в Украине, прежде никогда не было. На смену тому, что раньше именовалось «туманом войны», пришло нечто совершенно иное. Благодаря технологиям и социальным сетям на смену недостоверным слухам пришла детальная и точная информация в реальном времени о том, что происходит. Это не только то, что показывают в выпусках новостей. Прямо сейчас энтузиасты по всему миру занимаются перехватом и записью российских радиообменов, а точные время и место артиллерийских и ракетных ударов фиксируются в режиме онлайн».