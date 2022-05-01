«Берегитесь! Вас опознают и вы понесете наказание»: Специалисты Bellingcat ищут российских военных преступников

Организация Bellingcat, специализирующаяся на журналистских расследованиях с использованием данных из открытых источников, занялась розыском российских военных преступников.
Об этом говорится в заявлении основателя Bellingcat Элиота Хиггинса, сообщает «Радио Свобода».
За время войны в Украине в Bellingcat уже собрали множество данных о действиях российских солдат и офицеров, но это лишь малая часть документальных сведений, которые будут предоставлены трибуналам по военным преступлениям, когда война наконец закончится.
Bellingcat создала базу данных, включающую фотографии и видеозаписи событий, в результате которых пострадали гражданские лица. Вся эта информация может быть использована для опознания и судебного преследования реальных людей.
«Российские военнослужащие, берегитесь! Таких конфликтов, как война в Украине, прежде никогда не было. На смену тому, что раньше именовалось «туманом войны», пришло нечто совершенно иное. Благодаря технологиям и социальным сетям на смену недостоверным слухам пришла детальная и точная информация в реальном времени о том, что происходит. Это не только то, что показывают в выпусках новостей. Прямо сейчас энтузиасты по всему миру занимаются перехватом и записью российских радиообменов, а точные время и место артиллерийских и ракетных ударов фиксируются в режиме онлайн».
«Возможно, российские военнослужащие рассчитывают, что им удастся скрыться за безликостью военной формы. Нет, не удастся! Bellingcat приложит все усилия для того, чтобы установить личности всех участников нападений на гражданское население. У военных преступлений нет срока давности. Всех военнослужащих, совершающих преступления в Украине, будут преследовать до конца их дней, как преследовали охранников концентрационных лагерей после Второй мировой войны. Они ответят за свои действия, сколько бы времени для этого ни понадобилось. Так что повторяю: российские военнослужащие, берегитесь! Если вы совершите военное преступление, то мир узнает об этом. Вас опознают. И вы понесете наказание. Процесс уже начался», - заявил Хиггинс.