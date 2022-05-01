«Надеюсь, завтра продолжим вывозить людей из Мариуполя», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что эвакуация людей с мариупольского завода «Азовсталь» продолжится и завтра.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей с «Азовстали». После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня.

- Удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно там, на «Азовстали». Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра, - сказал Зеленский.

Он отметил важную роль, которую сыграли в переговорах об эвакуации вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, глава украинской переговорной группы Давид Арахамия и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.