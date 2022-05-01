Опубликовано видео, как украинские воины из «Азова» спасают людей в Мариуполе и передают их на эвакуацию

Полк «Азов» показал, как украинские воины спасают людей в Мариуполе из бункера «Азовстали». Спасенных направили на эвакуацию.

Об этом сообщил глава украинской переговорной группы Давид Арахамия.

«Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак. Важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк «Азов», Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжена», - отметил Арахамия.