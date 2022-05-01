ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе украинские воины уничтожили 26 единиц техники противника

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 1 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 мая.

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00:37 В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение. В результате боев было уничтожено:

- личного состава – 57

- танков – 1

- БМП – 5

- БТР – 5

- МТЛБ – 2

- артиллерийских систем – 6

- артиллерийских тягачей – 3

- БПЛА – 4.

00:18 Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается изменить позицию нескольких государств, которые до сих пор остаются нейтральными по отношению к России после ее нападения на Украину.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», пишет Bloomberg.

По данным агентства, канцлер Шольц воспользуется своими полномочиями в качестве председателя в G7, «Группе семи». Он планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендра Моди в качестве специального гостя на саммит группы, который состоится в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

Эта возможность рассматривалась и раньше, но Шольц не спешил с приглашением, учитывая нежелание премьер-министра осудить вторжение России в Украину и скачок в поставках российского ископаемого топлива, например нефти, в Индию. Эти действия индийского правительства не изменились, но Берлин все равно попытается приобщить Моди к широкому международному союзу по изоляции России.

В среднесрочной перспективе Германия также хочет, чтобы европейские оборонные компании предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия. Германия также пригласит лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит G7.