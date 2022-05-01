Война на Николаевщине: Оккупанты усилили разведдеятельность

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 1 мая доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 2 мая, происходящими на территории Николаевской области.
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07:29 На Таврическом и Южнобугском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.
07:26 В области отменили воздушную тревогу.
06:47 На территории Николаевской области объявили воздушную тревогу.