Война на Николаевщине: Оккупанты усилили разведдеятельность

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 1 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

07:29 На Таврическом и Южнобугском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

07:26 В области отменили воздушную тревогу.

06:47 На территории Николаевской области объявили воздушную тревогу.