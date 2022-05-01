Кремль планирует напасть на Молдову, – The Times

Согласно украинским военным источникам, россия попытается открыть новый фронт против Украины из Молдавии.

Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на свои источники в украинской разведке.

Один из источников британского издания сказал, что существует «ряд индикаторов», указывающих на нападение в ближайшем будущем на Молдову, в армии которой всего 3250 солдат. Успешный захват может привести к тому, что российские войска двинутся в Одессу с запада.

– Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной, — сказал источник.

Если россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение «донбасского сценария». Дальше они будут поставлять большое количество оружия в этот регион, а затем захотят присоединить его к составу россии.

Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.

Украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанной «ПМР».

Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесской области. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный «коридор» из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, подвергаясь на атаки украинских сил.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент владимир путин может объявить о признании россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:

– оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт; – остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии; – напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдове символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким большим количеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.

Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе в здании так называемого министерства госбезопасности произошел взрыв. В ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.

26 апреля в Приднестровье был взорван региональный радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн.

В итоге Президент Молдовы Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности. На нем она заявила, что взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона.

В Главном управлении украинской разведки заявили, что в россии хотят ударить ракетами по Приднестровью, но обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский считает, что российская федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова.