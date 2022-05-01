Российскому генералу, который руководил операцией по попытке захвата Киева, заочно сообщили о подозрении

Командующему Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации заочно сообщили о подозрении за попытку захвата Киева.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Российский генерал-полковник Александр Чайко, возглавляющий группировку «Восток», участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины. Именно он руководил военной операцией по попытке захвата столицы из западного направления.

Собранные доказательства стали основанием для уведомления российскому генералу о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины с целью нарушения ее территориальной целостности (часть 2 статьи 437 и часть 3 статьи 110 УК Украины).

Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с оперативными сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции в ходе следственных действий на территории Киевской области установили, что военачальник в течение двух недель марта 2022 года жил в селе Здвижовка Бучанского района. Там в захваченном детском саду он обустроил штаб, из которого руководил боевыми действиями. А на стадионе захваченной оккупантами школы в селе Катюжанка он вручал подчиненным военнослужащим госнаграды России.

«Их подвиги мы сейчас расследуем, проверяя генерала и его армейцев на причастность к совершению также военных преступлений против мирного населения Киевщины и других регионов Украины», – подытожила Генпрокурор.

Как известно, после освобождения городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но лидеры европейских государств.

После этого разведка обнародовала имена росгвардейцев, причастных к военным преступлениям на Киевщине.

Напомним, что уже разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.