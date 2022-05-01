Работает Bayraktar: Возле Змеиного уничтожили два быстроходных патрульных катера вмф рф

Утром 2 мая у острова Змеиный были уничтожены два российских катера.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

«Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор. Работает Байрактар. Вместе к Победе!» – подписал Залужный видео с кадрами уничтожения катеров.

Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» - серия быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны. Наиболее скоростные морские суда, стоящие на вооружении вмф россии.

Катера предназначены для работы в прибрежной зоне морей, проливов и устьях рек в светлое и темное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования (места убежища). Также они могут входить в состав большого десантного корабля или универсального десантного корабля, размещаясь в док-камере или на борту.

Катера этого проекта были использованы во время российского вторжения с февраля 2022 года. В частности, в марте 2022 года пара катеров «Раптор» попыталась высадить десант с моря в Мариуполе. Однако бойцы полка «Азов» смогли со второго выстрела из ПТРК «Фагот» подбить один из катеров.

По данным из открытых источников, всего на вооружении вмф рф было 17 катеров типа «Раптор».

Напомним, как 30 апреля очередной атакой по вражеским объектам на Змеином были разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием.