В беларуси отключают Интернет, чтобы скрыть информацию о перемещении войск рф, – украинская разведка

Для сокрытия информации о передвижении российских оккупационных войск по территории рб, белорусам отключают Интернет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи республики к сети Интернет было зафиксировано 1 апреля. В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы Беларуси.

По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами. Таким образом, КГБ беларуси и ФСБ россии пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники.

«Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников», - подытожили в разведке.

Как известно, беларусь активно помогает рф вести войну против Украины. С самых первых дней войны с рб осуществлялись ракетные обстрелы по объектам инфраструктуры и гражданским объектам. Также с территории беларуси, которая граничит с Украиной, ночью 24 февраля вошли войска рф.