ГБР задержало доверенных лиц экс-нардепа-предателя Кивы, которые должны были нанять «титушек» и устроить провокации на Одесчине

Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц бывшего нардепа-предателя Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением «титушек» и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая работники Государственного бюро расследований задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, предателя Украины Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной «ОПЗЖ» провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.

Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, он отвечал за сбор «спортсменов» в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

Второй «помощник» Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии ОПЗЖ во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

Во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и использование физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии «ОПЗЖ».

В настоящее время ГБР установило три десятка «титушек», которых руководство политической партии «ОПЗЖ» использовало в качестве силового блока.

Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Отметим, что когда Кива был депутатом от «ОПЗЖ», он неоднократно подыгрывал российской пропаганде.

Напомним, что еще до активной войны он выехал из Украины, и после полномасштабного вторжения участвовал в эфирах пропагандистских российских медиа. В Украине его подозревают в госизмене, нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

Так, среди прочего, на территории россии Кива принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении, где публично призвал высшее руководство рф к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Кроме того, он предлагал физически устранить президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников, а также публично призывал к агрессивной войне на территории Украины.

А убийства в Буче российскими солдатами женщин, детей, стариков и вовсе назвал «заранее спланированной акцией контрразведки Украины».