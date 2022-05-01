Замглавы райсовета объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Снигиревке

Татьяна Мезина Руководитель Николаевской областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины) депутату Баштанского районного совета.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, депутат райсовета с 19 марта, во время оккупации вооруженными формированиями россии города Снигиревка, вступила в преступный сговор с оккупантами и добровольно согласилась на сотрудничество с ними.

Подозреваемая всячески способствовала оккупантам в организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности, направленной на поддержку государства – агрессора и его вооруженных формирований, обеспечивала их жильем и продуктами питания, а также согласилась фактически выполнять функции управления городом от имени и интересах оккупационного режима.

Кроме того, депутат занималась организацией распределения гуманитарной помощи от имени рф, в том числе полученной от украинских волонтеров, с освещением таких мероприятий в российских средствах массовой информации, контролировала и организовывала перемещение жителей во временно оккупированный вражескими войсками Херсон.

Коллаборантка вызвана через родственников в следственные органы для предоставления соответствующих показаний. В случае уклонения – в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на ее задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В УСБУ уточнили, что подозреваемая продолжает находится в оккупированной Снигиревке.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Николаевской области.

За совершенное подозреваемой грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как нардеп Негулевский сообщил, что замглавы Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами. По его словам, Мезина была членом партии «ЕС» и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко.

Позже в ГУР МО сообщили, что русские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко.