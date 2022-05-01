«Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал»: Оккупанты везут трупы своих солдат ночью, чтобы маскировать потери на войне с Украиной

Российские оккупанты, чтобы маскировать безумные потери на войне в Украине, трупы захватчиков везут небольшими партиями и исключительно в ночное время.

Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось произвести в Запорожской области.

Как отметили в спецслужбе, это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже «разложенный груз 200», который нужно дополнительно идентифицировать.

Вот отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:

– Ты Макеевича отправлял? – Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должны опознать его сегодня. - Жена переживает, его уже 6 дней везут. - Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…

По словам захватчика, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.