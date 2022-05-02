В пользу бюджета арестовали 4,5 миллиона долларов экс-нардепа из окружения Януковича

Арестовано еще 4,5 миллиона долларов сомнительных активов бывшего народного депутата Украины от «Партии регионов», приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца «отмывал» и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донбасса.

После создания россией террористической организации «ДНР», злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Дополнительно зафиксировано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 миллиона долларов США, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

В ведомстве напомнили, что ранее уже был наложен арест на имущество экс-депутата на сумму свыше 200 миллионов гривен и изъято 192 тысячи долларов США наличными.

Продолжается досудебное следствие по части 4 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») и части 3 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины») УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

ГБР не указывает имя бывшего депутата. Но как сообщали СМИ, речь идет о Николае Янковском, который в 1998-2006 годах был народным депутатом ІІІ-VI созыва от фракций «Регионы Украины», «Единая Украина», «Партия регионов». С 1988 года был генеральным директором, затем президентом концерна «Стирол», расположенного в ныне оккупированной Горловке (Донецкая обл.). В 2003 году был удостоен звания «Герой Украины».