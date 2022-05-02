Оккупанты вывозят тела убитых жителей Мариуполя в грузовиках российской «гуманитарки», – горсовет

Российские оккупанты вывозят тела погибших мирных жителей из Мариуполя в грузовиков, в которых якобы привозят гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы. Так выглядит оптимизация логистики по-русски. Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов», – говорится в сообщении горсовета.

На фото, опубликованном горсоветом, один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города.

Напомним, что за два месяца российская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны.