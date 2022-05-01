Следствие установило первого оккупанта, который расстреливал людей в Буче

Установлен первый подозреваемый в убийствах в Буче - командир подразделения нацгвардии рф Сергей Колоцей.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Это фото стало одним из символов зверств в Буче – тела расстрелянных гражданских со связанными за спиной руками на улице Яблонской. На фото трое жертв, четвертый убитый в кадр не попал. В трех огнестрельных ранениях головы, у четвертого мужчины прострелены внутренние органы и скелет. Все они стали жертвами оккупантами. На втором фото – командир подразделения Управления федеральной службы войск нацгвардии России Ульяновской области. На белорусском почтовом отделении с коллегами-военнослужащими отправляет намародеренное по домам наших соотечественников. Его «подарок» из Украины в Ульяновск – капот автомобильного багажника. Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче. 29 марта он же истязал, заставляя признаться в подрывной деятельности против русской армии еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя «на подвал», где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где имитируя расправу стреляли возле его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека», – рассказала Венедиктова.

На основании собранных доказательств, показаний потерпевшего и потретной экспертизы прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили росгвардейцу о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами (часть 1,2 статьи 438 УК Украины).

Сейчас следствие проверяет причастность этого оккупанта к другим убийствам в Буче. Генпрокурор просил граждан, что если вы узнаете этого российского военнослужащего и имеете свидетельство о его причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на единый хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.

Напомним, как недавно были разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан в Киевской области. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.